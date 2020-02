Stadtilm. In einer Garage in der Stadtilmer Teichgartenstraße schlugen die Täter zu.

Diebe stehlen schwarzen Audi A6 in Stadtilm

Einen schwarzen Audi A6 Avant haben Unbekannte aus einer Garage in Stadtilm gestohlen. In der Zeit von Anfang Januar 2020 bis zum Samstag, 9 Uhr, brachen die Täter dazu eine Garage in der Teichgartenstraße auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. An der Garagentür wurde ein Schaden von 500 Euro verursacht. Der Fahrzeugwert wird mit über 25.000 Euro angegeben. Die Polizei fragt nun, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Teichgartenstraße beobachten konnte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter Telefon (03621)781424 entgegen.