In Erfurt ist der Polizei eine Gruppe Ladendiebe ins Netz gegangen. (Symbolbild)

Drei Bekleidungsläden bestohlen: Polizei schnappt Diebesbande in Erfurt

Erfurt. Dank eines Fahndungsaufruf nach einer Diebstahlserie griff die Bundespolizei am Hauptbahnhof Erfurt eine Gruppe Langfinger auf. Neben Drogen und dem Diebesgut fanden die Beamten noch etwas anderes bei den Beschuldigten.

Eine Gruppe Ladendiebe ging am Freitag der Polizei in Erfurt ins Netz. Laut Meldung der Beamten stahlen die Beschuldigten in gleich drei Geschäften Kleidung, konnten jedoch zunächst unerkannt entkommen.

Am Hauptbahnhof dann konnte dank der eingesetzten Fahndung die Bundespolizei zwei der Täter stellen. Neben dem Diebesgut hätten die Beamten auch eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Schließfachschlüssel sichergestellt.

Dieser führte die Polizisten zu einem ebenfalls als gestohlen gemeldeten Laptop. Gegen die Hauptbeschuldigten wurde Haftbefehl erlassen.

