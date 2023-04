Drei Männer schlagen auf Nachbarn in Münchenbernsdorf ein

Münchenbernsdorf Im Landkreis Greiz haben drei Männer auf einen 34-Jährigen eingeschlagen. Zudem verwüsteten sie die Wohnung des Mannes.

Wie die Polizei mitteilte, sind drei Männer im Alter von 23 bis 39 Jahren am Sonntag gegen 1.40 Uhr zu einem Nachbarn in die Großbockaer Straße in Münchenbernsdorf gegangen. Aus bisher ungeklärter Ursache, drangen sie in die Wohnung des 34-Jährigen ein. Dort sollen sie auf den Mann eingeschlagen haben. Auch diverses Mobilar in der Wohnung wurde mit einer Eisenstange zerstört.

Wie es weiter heißt, habe sich der Konflikt dann vor das Haus verlagert. Anwohner alarmierten die Polizei. Die drei Tatverdächtigen wurden in Polizeigewahrsam genommen. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.