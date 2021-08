Drei Schwerverletzte bei Unfall im Eichsfeld

Worbis. Ein 34-Jähriger ist im Eichsfeld mit seinem Auto verunglückt. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt.

Bei einem Unfall im Eichsfeld wurden am Sonntagabend drei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, kam ein 34-Jähriger mit seinem Wagen auf der Landstraße zwischen Worbis und Kirchworbis an der Kreuzung Gernrode in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich.

Drei schwer Verletzte gab es bei dem Unfall Foto: Feuerwehr

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich der 34-Jährige und seine zwei 32-jährigen Mitfahrer aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Sie kamen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 2,2 Atemalkohol. Laut Polizei stand der Fahrer auch unter dem Einfluss von Drogen.

