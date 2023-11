Drei Schwerverletzte bei Unfall im Saale-Orla-Kreis

Der Fahrer und Beifahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. (Symbolbild)

Heberndorf. Bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis wurden drei Teenager schwer verletzt. Den Rettungskräften bot sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld über etwa 100 Meter Länge.

Am Samstag ereignete sich zwischen Röttersdorf und Heberndorf im Saale-Orla-Kreis ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem die drei Insassen schwerst verletzt wurden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 19-jähriger Fahranfänger in einer Kurve auf Grund deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach mit dem Auto überschlagen.

Die drei Insassen (Beifahrer 19 Jahre, Mitfahrerin 15 Jahre) hatten alle großes Glück und konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Den eingesetzten Rettungskräften habe sich an der Unfallstelle ein Trümmerfeld über etwa 100 m Länge geboten. Es wurde unter anderem der Motorblock und die Rücksitzbank aus dem Fahrzeug herausgerissen. Der Fahrer und Beifahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen, die Mitfahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

