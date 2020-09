Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß – Frau schwer verletzt in Klinik geflogen

Bei einem Frontalzusammenstoß im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 36-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zwischen Cursdorf und Meuselbach in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Der Unfallverursacher und der 25 Jahre alte Fahrer des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen. Dessen 20 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

