Dreister Buntmetalldieb legt Signaltechnik und Bahnverkehr in Thüringen lahm

Suhl. Das dreiste Vorgehen eines Diebes hat in Thüringen für Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. So kamen die Ermittler auf die Spur des Mannes.

Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Neudietendorf und Ritschenhausen war am Mittwoch erheblich eingeschränkt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, bekamen das insbesondere Fahrgäste im Raum Suhl und Grimmenthal zu spüren. Dem vorausgegangen war ein Buntmetalldiebstahl an der Bahnstrecke. Die Landespolizeiinspektion Suhl und die Bundespolizei konnten den Täter gemeinsam ermitteln.

So kommen die Ermittler dem Mann auf die Schliche

Am frühen Mittwochmorgen hatte die Deutsche Bahn über Unregelmäßigkeiten am Raum der Fahrdienstleitung sowie an der Leit- und Signaltechnik bei Bahnkilometer 52 in Suhl informiert. Für die Ermittler wurde schnell offensichtlich, dass jemand Lichtwellenleit- und Kupferkabel an der Bahnstrecke entwendet hatte.

Der Dieb habe durch das Abbrennen der Kabelummantelungen auf sich aufmerksam gemacht, hieß es. Bei der späteren Durchsuchung der Gartenlaube des 33-Jährigen konnten Landes- und Bundespolizei das Diebesgut ausfindig machen und der Tat zweifelsfrei zuordnen. Die Aussagen des Mannes brachten zudem Erkenntnisse über einen weiteren Diebstahl zum Vorschein. Gegen ihn wird nun wegen Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt.

Verspätungen, Zugausfall und Einschränkungen die Folge

Durch die Handlung des Mannes kam es zum Ausfall von Signaltechnik, wodurch am Mittwoch insgesamt 31 Züge Verspätung erhielten, ein Zug komplett ausfiel und 18 Verbindungen nur in Teilen stattfinden konnten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.