Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

EC-Kartendieb in Eisenach: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei hat jetzt mehrere Fahndungsfotos eines EC-Kartendiebs veröffentlicht. Bereits am 25. Oktober letzten Jahres stahl er einem 35-Jährigen die Geldbörse am Eisenacher Hauptbahnhof aus der Reisetasche und versuchte, von dessen EC-Karte an den beiden folgenden Tagen Geld abzuheben. Der erste Versuch am 26. Oktober gegen 3.50 Uhr an einem Geldautomaten in der Julius-Lippold-Straße blieb erfolglos. Ein weiterer Versuch am nächsten Tag gegen 5.41 Uhr am Automaten an der Rennbahn klappte und er erhielt mehrere hundert Euro vom Konto.

Der Dieb hob am Geldautomat an der Eisenacher Rennbahn mehrere hundert Euro von einer EC-Karte ab. Foto: Kripo Gotha

Die Kriminalpolizei fahndet nun mit einem Bild aus der Überwachungskamera am Automaten an der Rennbahn nach dem bisher unbekannten Täter. Ein gerichtlicher Beschluss des Amtsgerichts zur Veröffentlichung des Fotos liege vor.

Wer Angaben zur Person machen kann, solle sich unter Telefon: 03621/781424 mit Nennung der Bezugsnummer 0271733/2019 melden.

Falsches Inkasso-Büro meldet sich bei Langewiesenerin