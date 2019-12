Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eigentümer von wertvollen Weihnachtsgeschenken gesucht

Erfurt Offenbar hat am vergangenen Wochenende in Erfurt jemand seine Weihnachtsgeschenke verloren. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe ein ehrlicher Finder am Samstagabend eine Tüte im Polizeicontainer des Erfurter Weihnachtsmarktes abgegeben.

Ein Blick in die Beutel offenbarte zwei Geschenkverpackungen mit zwei Armbanduhren der Marke Paul Hewitt. Wie sich herausstellte, wurden die Uhren am gleichen Tag bei dem Juwelier Christ in Erfurt gekauft.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der Uhren. Gegen Vorlage des Kassenbons erhält der Eigentümer die Uhren zurück und kann sie so rechtzeitig zu Weihnachten verschenken. Bis Donnerstagnachmittag hofft die Polizei, die Uhren wieder an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Danach werden die Schmuckstücke dem Fundbüro des Bürgeramtes übergeben.