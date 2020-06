Bei dem Unfall in Bad Berka gab es drei Verletzte.

Bad Berka. Bei einem Unfall in Bad Berka gab es drei Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.

Ein Schwerverletzter bei Unfall in Bad Berka

Mitten im Berufsverkehr kam es am Mittwochnachmittag in Bad Berka zu einem Unfall, bei dem ein 35-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der 35-Jährige mit seinem Auto ungebremst auf ein weiteres Auto aufgefahren, welches verkehrsbedingt anhielt, um in eine Straße abzubiegen.

Durch den Aufprall wurde der Wagen etwa zwölf Meter nach vorn geschoben. Die Fahrerin und eine 11-Jährige, die mit im Auto saß, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der 36-Jährige erlitt bei dem Aufprall, bei dem er nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt war, schwere Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden in die Klinik nach Blankenhain gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B85 für rund eine Stunde einseitig gesperrt. Auf Grund der Baustelle, nahe der Unfallstelle, bildete sich zeitweise ein Stau.