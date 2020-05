Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik im hessischen Fulda. (Symbolbild)

Gerstungen . Auf der A4 bei Eisenach gab es am Samstag mehrere Unfälle. Ein 71-Jähriger wurde schwer verletzt.

Ein Schwerverletzter: Mehrere Unfälle bei Starkregen und Hagel auf A4

Bei Starkregen und Hagel hat es auf der Autobahn 4 in Thüringen am Samstag mehrere teils schwere Unfälle gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 71-Jähriger bei Gerstungen auf dem Weg in Richtung Eisenach schwer verletzt, als sich sein Auto überschlug.

Es war bei starkem Regen beim Bremsen ins Schleudern geraten, mit einem anderen Auto kollidiert und hatte sich daraufhin überschlagen, wie es hieß. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik im hessischen Fulda. Der Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt.

Bei zwei weiteren Unfällen in dem Bereich sei ein Mensch wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.