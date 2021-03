Mit einem Lastwagen stieß die Fahrerin eines Audi am Freitag zusammen. (Symbolbild)

Gera. Einen Verletzten gab es am Freitagmorgen bei einem Unfall in Gera.

Ein Verletzter bei Unfall auf der B 175 in Gera

Einen Verkehrsunfall gab es am Freitagmorgen gegen 8.55 Uhr auf der B 175 in Gera. Aus bislang unbekannter Ursache verlor eine 44-Jährige Fahrerin eines Audi die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr daraufhin in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem 50-jährigen Fahrer eines Lastwagens und landete im Straßengraben. Der 32-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls wurde die Straße kurzzeitig gesperrt.