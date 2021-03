Ruhla In Ruhla kam es am Dienstagmorgen zu einem Wohnungsbrand. Der Bewohner kam verletzt in ein Krankenhaus.

Am Dienstagmorgen kam es in Ruhla zu einem Wohnungsbrand. Wie die Polizei informierte, handelte es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Lindenstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen.

Dennoch sei die Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liege im unteren fünfstelligen Bereich. Der 37-jährige Bewohner wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.