Einbrecher im Friseursalon und Unfall beim Ausparken – die Meldungen der Polizei Jena

Jena Unbekannte sind in einen Friseursalon eingebrochen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena.

Das meldet die Polizei in Jena:

Einbrecher erbeuten Bargeld

Unbekannte drangen nach Angaben der Polizei in einen Friseursalon an der Otto-Schott-Straße ein und entwendeten Bargeld. Der Einbruch geschah am Sonntag, teilte die Polizei mit. Durch das gewaltsame Eindringen wurde Sachschaden verursacht. Zur Höhe des erbeuteten Bargeldes machte die Jenaer Polizei keine Angaben. Hinweise nimmt die Polizei unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0203720/2023, entgegen.

Parkrempler

Am Sonntagabend kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Spitzweidenweg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroen rangierte beim Ausparken und stieß dabei gegen einen Fiat. Durch die Polizei wurde der Unfall aufgenommen und ein Personalienaustausch veranlasst.

Keller aufgebrochen

Am Montag gegen 2.30 Uhr wurde im Musäusring ein Kelleraufbruch festgestellt. Aus dem Keller wurde nach erster Sichtung nichts gestohlen. Jedoch entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Taufgeschenke gestohlen

Zwischen dem 30.07.23 und dem 06.08.23 entwendeten Unbekannte aus einem Gartenhaus in der Feldstraße sämtliche Taufgeschenke im Wert von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0203780/2023, entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.