Einbrecher in Bad Lobenstein überrascht

Im Brauerei-Gebäude in Bad Lobenstein hatte sich am Wochenende ein Einbrecher bedient. Jetzt bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

Bad Lobenstein. Bisherigen Ermittlungen zufolge ließ ein unbekannter Einbrecher Bargeld mitgehen.

Überrascht wurde ein Einbrecher, der sich in der Brauerei in Bad Lobenstein Zugang verschafft hatte. Ihm gelang die Flucht mit einigem Bargeld als Beute.

Vorfall am Sonntagvormittag

Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, geschah der Vorfall bereits am Sonntagvormittag. Demnach hatte eine Frau das Brauerei-Gebäude in der Hirschberger Straße betreten, als sie einen "Überraschungsgast" feststellte. Dieser hatte sich in einem Raum eingeschlossen und bat laut Polizeibericht die Zeugin, kurz zu warten, bis er das Zimmer verlassen wollte.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Durchs Fenster geflüchtet

Nach dieser kurzen Konversation zwischen beiden machte sich der Mann in einem unbemerkten Moment durch das Fenster aus dem Staub und verschwand in unbekannte Richtung. Unmittelbar danach bemerkte die Zeugin, dass 600 Euro Bargeld aus einer Geldkassette sowie eine verschlossene Kasse mit weiteren 600 Euro verschwunden waren. Vermutlich hatte sich dies der Unbekannte unter den Nagel gerissen. Beim Einbruch beschädigte er außerdem die Hintertür des Gebäudes. Zeugen, die Hinweise geben können, werden nun gegeben, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden.