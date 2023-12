Im großen Stil haben Unbekannte in einer Lagerhalle zugeschlagen (Symbolbild).

Einbrecher stehlen Fahrräder im Wert von 160.000 Euro aus Lagerhalle in Thüringen

Zella-Mehlis Riesige Beute haben Unbekannte in einer Lagerhalle in Thüringen gemacht. Mehr als 40 Fahrräder wurden auf einen Schlag gestohlen.

Einbrecher haben aus einer Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 43 Fahrräder gestohlen. Die Mountain- und E-Bikes haben einen Gesamtwert von etwa 160.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Wie der oder die Täter die Fahrräder abtransportierten, wird noch ermittelt. Laut Polizei wurden die Räder in der Zeit von Donnerstag bis Montagvormittag gestohlen. Ein Mitarbeiter des Fahrradgeschäftes hatte demnach bemerkt, dass sich Einbrecher an der Lagerhalle in der Straße „Rodewasser“ zu schaffen gemacht hatten. Das Geschäft befindet sich nach Angaben einer Polizeisprecherin etwas entfernt von der Halle. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0316563/2023 entgegen..

