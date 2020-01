Einbrecher waren an Silvester in Thüringen auf Beutezug.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher zu Silvester auf Beutezug

Einbrecher und Diebe hatten in der Silvesternacht auch in Thüringen ihre große Zeit. Der Polizei liegen für den Jahreswechsel zudem 15 Meldungen über beschädigte Fahrzeuge vor, sagte gestern ein Sprecher der Landespolizeidirektion Erfurt dieser Zeitung. Gut ein Dutzend Fahrzeuge sind betroffen. Fünf beschädigten Böller oder Raketen.

In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist ein Quad vollständig zerstört worden, als auf die das Gefährt schützende Plane brennende Überreste einer Feuerwerksbatterie fielen. Auch in Kaulsdorf (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) brannte in der Silvesternacht ein Fahrzeug. Das in Flammen stehende Auto hatte zudem das angrenzende Gebäude mit beschädigt. Ein 19-Jähriger in Gera steht im Verdacht, gleich drei Fahrzeuge getroffen zu haben, als er Feuerwerkskörper aus einem Fenster warf.

Unbekannte nutzten im ostthüringischen Greiz die Neujahrsfeiern, um auf einem Firmengelände unbemerkt Reifen von sechs Fahrzeugen zu beschädigen. In Altenburg fand ein Besitzer sein Auto und die Hausfassade am Neujahrsmorgen mit Farbe beschmiert vor. Genaue Angaben zu den Schadenshöhen liegen derzeit nicht vor. Den Jahreswechsel nutzten in Thüringern aber auch Diebe und Einbrecher für ihre Beutezüge. Diese Straftaten wurden zumeist Tage nach der Silvesternacht bekannt. Viele Betroffene entdeckten die Schäden erst deutlich später. Sie waren über den Jahreswechsel verreist oder beispielsweise längere Zeit nicht mehr im Keller.

Die nun vorliegenden Berichte bestätigen zwar die erste Einschätzung der Thüringer Polizei vom Jahreswechsel, dass es nur zu wenigen schweren Straftaten und Verletzungen gekommen ist. Sie zeigen aber eben auch, dass Einbrecher und Diebe die Partys der Nacht genutzt haben.

Am Hauptmarkt in Gotha drangen Diebe durch aufgehebelte Fenster in das Mehrgenerationenhaus ein und entwendeten einen Beamer und Bargeld in unbekannter Höhe. Eine Garage wurde im Altenburger Land aufgebrochen. Der Diebstahl des E-Rollers misslang, dafür nahmen die Diebe abmontierte Teile des Rollers und das Hinterrad eines Rennrades mit.

In Gera hatten Unbekannte über Nacht Bargeld aus einem Lebensmittelgeschäft und in Lucka (Altenburger Land) Zigaretten aus einem Getränkehandel gestohlen. Mit einem Gästebett, Stühlen und einer Bohrmaschine als Beute aus Kellerboxen konnten Einbrecher über den Jahreswechsel in Mühlhausen entkommen. In allen genannten Fällen ermittelt die Polizei und versucht teilweise auch mit Zeugenaufrufen, den Tätern auf die Spur zu kommen.