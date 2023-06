Einbruch in Apotheke: Größerer Polizeieinsatz in Großenstein

Großenstein Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Apotheke in Großenstein im Landkreis Greiz eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mehrere Streifen der Polizei kamen in der Nacht zum Donnerstag in Großenstein zum Einsatz. Gegen 3.20 Uhr wurde den Angaben zufolge ein Einbruch in eine Apotheke am Südrand mitgeteilt.

Zwei Täter auf der Flucht

Nach derzeitigen Informationen verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zugang zum Inneren der Apotheke. Nach nur kurzer Zeit flüchteten die Einbrecher und konnten trotz umfangreicher Fahndung nicht gestellt werden.

Was sie konkret gestohlen haben, ist noch nicht abschließend bekannt. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Beide Täter waren zwischen 170 - 180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.