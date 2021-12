Einbruch in Garage in Winne

Winne In Breitungen/Werra sind Unbekannte in eine Garage eingebrochen. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag- bis Montagmittag in eine Garage in der Straße "Winne Hof" in Winne, einem Ortsteil von Breitungen/Werra im Landkreis Schmalkalden-Meiningen eingebrochen. Laut Polizei schlugen sie das Fenster einer Garage ein, gingen um das Wohnhaus herum und machten sich an zwei Garagen zu schaffen.

Eine Garage brachen sie auf und entwendeten ein Motorrad der Marke "Kawasaki" im Wert von ca. 4.600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des grünen Zweirades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

