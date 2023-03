Einbruch in Gaststätte in Gera: Täter richten hohen Schaden an

Gera Unbekannte sind in eine Gaststätte in Gera eingebrochen und haben dort vier Automaten aufgehebelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einem Einbruch in Gera ermittelt die Polizei. Laut den Angaben sind Unbekannte am Samstag zwischen 3.30 Uhr und 9.30 Uhr in eine Gaststätte "Hinter der Mauer" eingebrochen. Sie brachen gewaltsam in die Räume ein und hebelten dort insgesamt vier Automaten (drei Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten) auf.

Hoher vierstelliger Sachschaden entstand

Dabei seien die Täter äußerst rabiat vorgegangen. Zwei Automaten wurden vollständig zerstört. Aus den Geräten erbeuten die Täter eine bisher nicht genau bezifferbare Menge Bargeld. Es entstand hoher vierstelliger Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 entgegengenommen.

