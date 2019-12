Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch in Nordhäuser Keller: Hochwertige Mountainbikes geklaut

Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo in Nordhausen ein Keller-Einbruch verübt wird. Vor allem Mehrfamilienhäuser sind gegenwärtig im Fokus der Ganoven.

Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Hesseröder Straße. Unbekannte Täter brachen dort in der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagabend in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Aus einem der Keller stahlen die Täter zwei hochwertige Mountainbikes des Herstellers Canyon in den Farben grau und schwarz, berichtete am Mittwoch die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen telefonisch unter der Nummer 03631 / 960 zu melden.