Altersleben In eine Scheune in Altersleben wurde gewaltsam eingebrochen und ein hoher Schaden verursacht.

Einbruch in Scheune: Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit zwischen Dienstag, circa 14 Uhr und Mittwoch, gegen 8.30 Uhr sind Unbekannte in eine Scheune eingebrochen. Die Täter hatten sich unbefugt Zutritt zum Gelände an der L1060 zwischen Alkersleben und Wülfershausen verschafft.

Sie machten sich nach Angaben der Polizei gewaltsam an der Fachwerkwand des Gebäudes zu schaffen, um ins Innere der Scheune zu kommen. Außerdem schlugen die Unbekannten das Fenster eines parkenden Autos ein.

Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist bislang noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 03677-601124 Hinweise zu den Tätern und dem Tathergang entgegen.

