Tüttleben. Unbekannte sind in ein Vereinsheim in Tüttleben eingebrochen. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro.

Einbruch ins Vereinsheim: Anhänger, Moped und mehr gestohlen

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Vereinsheim in der Riet-Chaussee in Tüttleben (Landkreis Gotha) ein. Sie hätten sich gewaltsam über ein verschlossenes Zufahrtstor Zutritt zum Vereinsgelände verschafft, teilt die Polizei am Montag mit.

Auf dem Gelände durchwühlten die Einbrecher mehrere Wohnwagen. Auch das Vereinsheim und eine Garage wurden gewaltsam geöffnet. Ein Pkw-Anhänger der Marke Humbaur, ein Leichtkraftrad der Marke Yamaha, ein Mokick, ein Rasenmäher, ein Vertikutierer und eine Kaffeemaschine wurden gestohlen.

Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.

Die Polizei sucht zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Riet-Chaussee gesehen haben oder die Hinweise zum Verbleib der Beute geben können. Die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) nimmt Hinweise entgegen.

