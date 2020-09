Enkeltrick in Weimar – Zeugen zu versuchtem Lkw-Einbruch gesucht – Postwagen touchiert Rentnerpaar

Erneut hat ein Unbekannter versucht, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ eine hohe Geldsumme bei einer Seniorin zu erbeuten. Dieses Mal schlugen ein Täter in Weimar zu.

Nach Angaben der Polizei bekam eine 91-Jährige einen Anruf ihres angeblichen Enkels, der dringend Geld zur Reparatur seines Autos benötigte. Die Rentnerin, die hinter dem unbekannten Anrufer tatsächlich ihren Enkel vermutete, begab sich zu ihrer Hausbank.

Der zuständige Mitarbeiter, an den sich die Frau wandte, wurde bei der Geschichte skeptisch. Er vermutete einen Enkeltrickbetrug und verständigte die Polizei.

Die Polizeibeamten konnten den unbekannten Anrufer nicht mehr ausfindig machen. Die Frau behielt dank des Mitarbeiters aber ihre Ersparnisse.

Zeugen zu versuchtem Lkw-Einbruch gesucht

Zwischen Donnerstagmittag und den frühen Donnerstagabendstunden haben sich unbekannte Täter an der Ladung eines Lastwagens zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer auf einem Rastplatz in Mellingen Pause gemacht und in seiner Kabine geschlafen, als der oder die Täter zuschlugen.

Sie seien auf den Anhänger geklettert und hätten dort die Heckscheiben von zwei geladenen Mercedes zerstört. Nach Angaben der Polizei sei zu vermuten, dass die Diebe es auf die Rücksitzbänke der Autos abgesehen hatten.

Nachdem sie an dem Vorhaben scheiterten, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei Weimar sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem oder den Tätern liefern können. Angaben können unter der Telefonnummer 03643/882-0 oder per E-Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de gemacht werden.

Postwagen touchiert Rentnerpaar

In Weimar West wurde am Donnerstagvormittag ein Rentnerehepaar bei einem Unfall mit einem Postauto verletzt.

Die 82- und 83-jährigen Senioren waren nach Angaben der Polizei mit einem Rollator auf der Fahrbahn unterwegs, als ein Postzusteller mit seinem Fahrzeug rangierte. Der 47-jährige Fahrer übersah das Paar und streifte es mit dem Trittbrett.

Die Senioren stürzten und zogen sich diverse Verletzungen zu. Sie mussten im Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

