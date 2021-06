Betrügerin kam bis zur Haustür: Seniorin mit Enkeltrick um 30.000 Euro geprellt

Tanna Eine 82-jährige Frau aus Tanna ist auf einen üblen Trickbetrug hereingefallen. Die Polizei gibt Verhaltenstipps.

Schon wieder gelang es Trickbetrügern, eine ältere Frau um ihr Erspartes zu bringen. Am Dienstag zur Mittagszeit passierte in Tanna die übliche Masche des "Enkeltricks".

Angeblich rief Enkelin an

Wie die Polizei mitteilt, war eine 82-jährige Einwohnerin am Vormittag angerufen worden. Eine bislang unbekannte Frau gab sich als Enkelin aus, die dringend Geld für einen Hauskauf benötige. Gegen 12.30 Uhr erschien eine zirka 35-jährige Frau bei der Seniorin und behauptete nunmehr, die Sekretärin eines Notars zu sein, die das Bargeld in Höhe von 30.000 Euro in Empfang nehmen solle. Die Frau verschwand mit dem Geld, ehe sich wenig später der Betrug herausstellte.

Beschreibung der Täterin

Beschrieben wird die Täterin als Frau mit südländischem Erscheinungsbild, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, von schlanker Gestalt mit langen schwarzen Haaren, die zum Pferdeschwanz gebunden waren. Getragen hatte sie einen schwarzen Rock und eine weiße Bluse, sie führte eine herzförmiger Tasche aus Bast mit sich. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder einem möglichen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich umgehend an die Polizeiinspektion Saale-Orla oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Zweifelsfall Polizei anrufen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen, die nur dazu dienen sollen, unberechtigterweise das Geld anderer Menschen zu erbeuten. Es sollten niemals persönliche Daten an unbekannte Personen herausgegeben werden. Insbesondere bei Geldforderungen am Telefon ist stets Skepsis geraten. Der sicherste Weg ist es, Verwandte oder Bekannte im Zweifelsfall zurückzurufen. "Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann", empfiehlt die Polizei. Keinesfalls sollte man selbst versuchen, den Namen des Anrufers zu erraten. Vielmehr sollte sich dieser sofort namentlich vorstellen. Der sicherste Weg allerdings ist es, derartige Telefonate sofort zu beenden und auf keinen Fall Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen herauszugeben. Im Zweifelsfall am besten bei verdächtigen Anrufen sofort die Polizei anrufen.

