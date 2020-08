Bad Sulzungen. In Bad Sulzungen hat ein Betrüger erneut den „Enkeltrick“ bei einer Rentnerin versucht. Er verlangte 23.000 Euro von der Seniorin.

Enkeltrickbetrug: Täter fordert 23.000 Euro

Am Donnerstag wendete ein Betrüger in Bad Sulzungen den sogenannten „Enkeltrick“ an. Wie die Polizei mitteilt, gab er sich bei einer Seniorin telefonisch als Enkel aus und forderte 23.000 Euro zum Kauf eines neuen Autos. Die Rentnerin verschreckte den vermeintlichen Enkel jedoch mit der Frage nach seinem Geburtsdatum.

Der unbekannte Anrufer habe aufgelegt und die Seniorin die Polizei informiert.