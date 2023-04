Entflohener Sitzendorfer Sexualstraftäter in Erfurt festgenommen

Der Spielplatz in Sitzendorf. Auch in seinem Umfeld sollen sich einige der Vorfälle zugetragen haben.

Erfurt/Sitzendorf. Der am Donnerstag geflüchtete Strafgefangene ist von der Polizei gefunden und festgenommen worden. Nach ihm war mit einem Großaufgebot gesucht worden.

Der 44-jähriger Strafgefangene, der 2017 in Sitzendorf für erhebliche Unruhe sorgte und am Donnerstag aus einem Übergangswohnheim geflüchtet war, ist gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Freitag kurz vor 14 Uhr in einem Ortsteil Erfurts aufgegriffen und festgenommen. Der Mann habe keine Gegenwehr geleistet und werde in justizielle Zuständigkeit übergeben, hieß es.

Die Thüringer Polizei fahndete mit einem Großaufgebot seit Donnerstag nach dem flüchtigen 44-jährigen Strafgefangenen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Sexualstraftäter am Donnerstag gegen 8.30 Uhr aus einem Übergangswohnheim für Strafgefangene in Erfurt geflüchtet. Am selben Tag sollte er ursprünglich in ein Landesfachkrankenhaus überstellt werden. Alle umfangreichen Fahndungsmaßnahmen hatten zunächst nicht zur Ergreifung des Gefangenen geführt.

Strafgefangener wird als gefährlich eingeschätzt

Ein möglicher Aufenthalt im Raum Erfurt war nicht auszuschließen und galt als wahrscheinlich. Ein thüringenweiter Aufenthalt ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Die Polizei warnte vor der Mann. Es sollte unverzüglich die Polizei informiert werden und in keinem Fall eigeninitiativ gehandelt werden, wenn man dem Gesuchten begegne. Der Strafgefangene gelte als gefährlich und könnte unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehen, hieß es.

