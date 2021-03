Erfurt: Mann sieht sein Fahrrad wieder

Erfurt. In Erfurt hat ein Mann sein gestohlenes Fahrrad nach wenigen Tagen zurückbekommen

Ein Mann (51) hat am Dienstagnachmittag unvermittelt das Fahrrad gesehen, das ihm seit ein paar Tagen fehlte. Es war in der Budapester Straße gestohlen worden. Der Mann bemerkte, dass ein anderer Mann (33) auf diesem Rad in der Lowetscher Straße unterwegs war und rief bei der Polizei an. Wie die weiter informierte, konnte der 33-Jährige durch eine umfassende Recherche in dem Wohnhaus ausfindig gemacht werden. Das Beutefahrrad stand in der Wohnung. Die Polizei hinterließ eine Anzeige und gab das Rad dem Eigentümer zurück.