Erfurt: Polizei findet Nummernschilder

Erfurt. Ein Autofahrer schraubt Kennzeichen ab, wie er sie braucht

Einem Dieb von Nummernschildern ist die Polizei in Erfurt auf den Fersen. Wie sie weiter informierte, wurde am Dienstagmorgen am Schobersmühlenweg ein außer Betrieb gesetzter, grauer Golf gefunden, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Polizisten nahmen die Nummernschilder mit. Am Nachmittag entdeckten sie das graue Auto erneut. Es war nun am Storchmühlenweg geparkt und hatte andere Nummernschilder, die an einem Auto in der Neuruppiner Straße fehlen. Die Polizisten nahmen auch diese Nummernschilder mit und erstatteten Anzeige.