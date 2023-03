Erhebliche Mengen Kupferkabel und Werkzeuge von Firmengelände gestohlen

Korbußen. Großer Diebstahl in Korbußen: Indem sie ein Tor gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Werksgelände. Dort entwendeten sie erhebliche Mengen Kupferkabel.

Unbekannte Diebe haben in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag gewaltsam das Tor zu einem Firmengelände an der Straße "Zu den Wettelwiesen" in Korbußen geöffnet. Dort hebelten sie sechs Container auf. Aus diesen entwendeten sie erhebliche Mengen Kupferkabel sowie Werkzeuge der Marke "Milwaukee". Es entstand ein sechsstelliger Schaden.

Auf Grund der Menge der gestohlenen Kupferkabel muss ein größeres Fahrzeug sowie technisches Gerät zum Abtransport benutzt worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise sollen unter der Telefonnummer 0365/82341465 abgegeben werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.