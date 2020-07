Am Mittwochvormittag erreichte die Arbeitsagentur in Erfurt eine Bombendrohung. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt.

Erfurt. Nach einer Bombendrohung ist am Mittwochvormittag die Arbeitsagentur Erfurt in der Schillerstraße geräumt worden.

Erneut Bombendrohung in Erfurt: Arbeitsagentur evakuiert

Laut ersten Informationen hat es am Mittwoch erneut eine Bombendrohung in Erfurt gegeben. Am Morgen sei eine Drohung in der Arbeitsagentur eingegangen, bestätigte eine Polizeisprecherin. Daraufhin wurde die Arbeitsagentur sowie umliegende Gebäude geräumt. Etwa 100 Personen sind von den Einschränkungen betroffen. Die Maßnahmen der Polizei laufen seit etwa 10.45 Uhr.

Sprengstoffsuchhunde im Einsatz

Der Auto- und Straßenbahnverkehr laufe aber normal weiter, heißt es. Die Gehwege wurden jedoch gesperrt. Sprengstoffsuchhunde seien angefordert worden, die den Bereich absuchen werden. Laut einer Polizeisprecherin wurde in der Arbeitsagentur ein Zettel mit einer aufgemalten Bombe und der Uhrzeit 12.15 Uhr gefunden. Zudem soll seit Tagen ein Mann um das Haus geschlichen sein. Von den Einschränkungen sei auch der Verkehr rund um die Schillerstraße in Erfurt betroffen.

Jobcenter nach Bombendrohung geräumt Jobcenter nach Bombendrohung geräumt Laut einer Polizeisprecherin wurde in der Arbeitsagentur ein Zettel mit einer aufgemalten Bombe und der Uhrzeit 12.15 Uhr gefunden. Foto: Marco Schmidt

Drohung gegen Justizzentrum am Dienstag

Erst am gestrigen Dienstag wurde in einer Mail an das Justizzentrum eine Detonation angekündigt. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt und abgesperrt. Eine Bombe wurde nicht gefunden.

Drohungen auch bei anderen Gerichten in Deutschland

Aber nicht nur in Erfurt war das Amtsgericht Ziel einer Bombendrohung, auch in anderen Städten in Deutschland gingen am Dienstag Drohungen ein. So räumte in Lübeck die Polizei das Amtsgericht. Gegen das Amtsgericht Chemnitz hatte es am Dienstag ebenfalls eine Bombendrohung gegeben. Allerdings wurde hier das Gebäude nicht geräumt. Nähere Angaben machte die Polizei bislang nicht. Und auch in Mainz ging eine Bombendrohung am Landes- und Amtsgericht ein. Die Polizei räumte hier ebenfalls das Gebäude.

Keine Bombe in Erfurt gefunden – Drohungen auch bei anderen Gerichten in Deutschland