Erfurt. In Erfurt sind ein weiteres Mal Einbrecher in Keller gekommen.

Erneut ist in einige Keller der Stadt eingebrochen worden. Wie die Polizei weiter informierte, nahm sie deswegen am Mittwoch Anzeigen auf. Unter anderem haben Diebe aus einem Keller im Wermutmühlenweg Bekleidung im Wert von mehr als 500 Euro gestohlen. Auf Koffer und Kaffeemaschine hatten es Diebe in der Mehringstraße abgesehen. Auch hier konnten sie in das Haus gelangen und brachen dann in die Kellerbox ein.