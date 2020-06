Gera. Am Dienstag gab es an mehreren Orten in Gera einen großen Einsatz von Polizei, Finanzamt, Zoll und Veterinäramt.

Erneut mehrere Drogenrazzien in Gera

So liefen nach Angaben der Polizei Durchsuchungen in der Heinrichstraße gegenüber des Parks der Jugend. Aber auch an weiteren Orten in Gera war die Polizei im Einsatz, zudem in Dorna und Trebnitz. Auch in Hohenstein-Ernstthal liefen demnach den ganzen Tag über die Maßnahmen der Polizei.

Nicht nur Polizisten aus Gera und Altenburg sowie Kripo und Bereitschaftspolizei waren seit dem Dienstagvormittag im Einsatz. Auch Finanzamt, Veterinäramt, Zoll sowie das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz unterstützten die Maßnahmen. Durchsucht wurden Privatwohnungen und Geschäftsräume.

Nähere Angaben zu Tatverdächtigen oder Festnahmen gab es von der Polizei zunächst nicht. Es habe nach einer vorläufigen Einschätzung jedoch keine Zwischenfälle gegeben. In der Vergangenheit gab es immer wieder in Gera Durchsuchungen aufgrund von mutmaßlichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

