Erneut Randalierer in Jena unterwegs - Ein Jugendlicher gestellt

Jena. In der Innenstadt von Jena haben erneut Jugendliche randaliert.

Drei schwarz gekleidete, teilweise vermummte junge Männer seien am Samstagabend «aggressiv und randalierend» unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie traten gegen Werbeaufsteller, Wände, Stühle und Fahrräder und warfen in einem Geschäft eine Flasche auf den Boden. Anschließend zogen sie weiter in einen Park, wo sie sich auch aggressiv verhielten und sich dann trennten. Die Polizei fasste kurz darauf einen mutmaßlich an der Tat beteiligten 16-Jährigen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet, er erhielt einen Platzverweis. Die beiden anderen Täter flüchteten unerkannt.

Ob die Tat mit einem Vorfall Mitte März zusammenhängt, war zunächst unklar. Damals waren rund 20 Vermummte randalierend durch Jena gezogen. Insbesondere in der Löbderstraße wurden Schaufenster zerstört, Böller gezündet und Fassaden mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei hatte den Schaden auf bis zu 80 000 Euro beziffert. Nach Einschätzung des Thüringer Innenministers Georg Maier (SPD) handelte es sich um eine politisch motivierte Tat. Die Ermittlungen sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt von der Polizei beschrieben:

männlich,

ca. 17 - 18 Jahre,

zwei Personen ca. 175 - 180 cm groß, eine Person ca. 190 cm groß,

schwarz bekleidet,

teilweise vermummt

Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der 03641-810 bei der Polizei Jena zu melden.