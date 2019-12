Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Etliche Werkzeug-Diebstähle in Thüringen

So meldet die Polizei Gotha einen Baumarkt-Einbruch in Crawinkel im Landkreis Gotha. Hier drangen Unbekannte im Zeitraum vom 20. bis 27. Dezember 2019 in den Baumarkt im Wiesenweg ein. Die Täter ließen unter anderem zwei Akku-Schrauber, zwei Stihl-Kettensägen sowie eine noch unbekannte Menge an Bargeld mitgehen.

Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zu Personen im oben genannten Zeitraum gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 19525899 von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Garage

Einen weiteren Werkzeug-Diebstahl registrierte die Polizei in Ilmenau. Hier wurde im Zeitraum vom 26. (23 Uhr) auf den 27. Dezember 2019 (9 Uhr) gewaltsam in eine Garage am Hüttengrund eingebrochen. Die Diebe entwendeten hier einen Winkelschleifer samt mehreren Trennscheiben, außerdem eine Akku-Bohrmaschine sowie eine Schlag-Bohrmaschine.

Bei den Geräten handelt es sich laut Polizei um ältere Modelle. Zeugen können unter der Telefonnummer 03677-601124 mit der Bezugsnummer 0322909/2019 Hinweise geben.

Werkzeuge im Wert von 5000 Euro gestohlen

Aus Weimar meldet die Polizei einen Werkzeug-Diebstahl mit einem entstandenen Schaden von 5000 Euro. In der Nacht vom ersten zum zweiten Weihnachtsfeiertages drangen noch Unbekannte in ein fast bezugsfertiges Einfamilienhaus in der Damaschkestraße ein. Die Täter ließen mehrere Elektrowerkzeuge (Kreissäge, Akkuschrauber und verschiedene Bohrmaschinen) mitnehmen. Die Einbrecher verursachten zudem auf dem neu verlegten Parkettfußboden einen Schaden von rund 500 Euro.

Wie die Täter ins Haus gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 entgegen.

Werkzeuge aus Gartenlaube gestohlen

In Etzdorf, im Saale-Holzland-Kreis, brachen Unbekannte während der Weihnachtsfeiertage in eine Gartenlaube ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Laubenfensters Zutritt zum Objekt.

Die Täter ließen auch hier hauptsächlich Werkzeug mitgehen (Kettensäge, Schleifgerät und eine Motorsense).