Exhibitionist treibt sein Unwesen in Gera

Die Polizei sucht einen Mann, der in der Wiesestraße in Gera exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll. (Symbolbild)

Gera. Ein Mann führte exhibitionistische Handlungen in der Wiesestraße in Gera aus. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der im Gebüsch an der Straßenbahnhaltestelle Spielwiese in der Wiesestraße in Gera am Mittwochmittag exhibitionistische Handlungen an sich durchgeführt haben soll. Eine 72-jährige Frau habe den Vorfall der Polizei gemeldet.

Laut Polizeiangaben konnte der von der Dame beschriebene Mann allerdings nicht gefasst werden. Auch eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kripo in Gera ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0173342/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.