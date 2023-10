Am Freitag, 13. Oktober ist es gegen 2.15 Uhr im Schmelzbetrieb der Gießerei in Silbitz zu einem Brand gekommen.

Explosion an Induktionsofen: Verletzte und Millionenschaden nach Brand in Silbitz

Silbitz. Vier Mitarbeiter der Firma Silbitz Guss wurden verletzt. 179 Einsatzkräfte zahlreicher Wehren rückten zum Großeinsatz aus.

Auf dem Gelände der Firma Silbitz Guss in der Gemeinde Silbitz ist es am Freitag, 13. Oktober, gegen 2.15 Uhr zu einem Brand gekommen. Feuerwehren sowie weiteren Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben rückten in der Nacht zum Freitag zum Großeinsatz aus. Vier Personen wurden verletzt.

In der Nachtschicht kam es etwa 2.15 Uhr im Schmelzbetrieb der Firma zu einem Unfall an einem Induktionsofen. „Vier Mitarbeiter wurden dabei verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, zwei der Angestellten konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen“, teilte das Unternehmen mit.

Nach ersten Erkenntnissen kam es an einem Mittelfrequenzofen mit fünf Tonnen Fassungsvermögen zu einem unkontrollierten explosionsartigen Eisenaustritt. Dabei schleuderte das Flüssigmetall aus dem Ofen und entzündete das Hallendach sowie weitere umliegende Bereiche. Der Ofen wurde dabei erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Das Hallendach des Schmelzbetriebes brannte teilweise ab.

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Großbrand in der "Silbitz Guss"-Gießerei in der Nacht zum Freitag: Foto: Bodo Schackow

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Laut ersten Informationen brach das Feuer am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache in einer Werkhalle aus. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Es breitete sich bis durch das Dach aus. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Bei dem Brand wurden zwei Personen schwer verletzt. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Zwei weitere Menschen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Foto: Bodo Schackow

Brand in Gießerei im Saale-Holzland-Kreis Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Saale-Holzland und Greiz waren über Stunden im Brandeinsatz. Foto: Bodo Schackow

Bevölkerungswarnung ausgegeben

Beteiligt waren insgesamt 179 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Crossen, Bürgel, Eisenberg, Hermsdorf Tautenhain, Bad Köstritz, Gera, Tröbnitz, Dornburg-Camburg, Kahla, Stadtroda, Münchenbernsdorf, Großenstein, Reust, Jena sowie der Polizei. Zudem sicherte das DRK Jena-Eisenberg-Stadtroda den Sanitätsdienst ab und der Betreuungszug des Saale-Holzland-Kreises unterstützte am Einsatzort.

Die Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte laut Landratsamt in drei Einsatzabschnitten sowohl von Außen als auch mittels eines massiven Innenangriffs durch. Foto: Feuerwehr Eisenberg

Laut einer Mitteilung des Landratsamtes konnten die vier verletzten Personen schnell aus dem Gefahrenbereich gerettet werden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, zeitweise waren die angrenzende Bahnlinie sowie die Landstraße 3007 voll gesperrt.

Der Verkehr war am Freitagmorgen wieder frei gegeben. Über das mobile Warnsystem des Bundes warnte die Leitstelle Jena die Bevölkerung. Die Anwohner und der Durchgangsverkehr wurden aufgefordert, auf Grund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und im Verkehr Vorsicht walten zu lassen.

Die Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte laut Landratsamt in drei Einsatzabschnitten sowohl von Außen als auch mittels eines massiven Innenangriffs durch. Der Brand ist aktuell gelöscht. Die Arbeiten vor Ort dauern jedoch weiterhin an. Existente Glutnester werden gelöscht und mögliche Folgen für die Umwelt geprüft. Das zuständige Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises sowie Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit vor Ort.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Feuerwehr Eisenberg

In Gedanken bei betroffenen Kollegen

„Unsere Gedanken sind bei unseren betroffenen Kollegen, deren Angehörigen und bei allen unmittelbar am Unfall beteiligten Personen. Wir hoffen, dass unsere verletzten Kollegen möglichst bald wieder vollständig genesen werden“, sagte Torsten Tiefel, Geschäftsführer der Silbitz Group. „Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei unseren Kollegen vor Ort für das schnelle und umsichtige Handeln. Ein ebenso großer Dank gilt allen umliegenden Feuerwehren, die durch rasches Eintreffen vor Ort und eines sehr gut koordinierten Handels dazu verhelfen konnten, den Brand schnell unter Kontrolle zu bekommen“, hieß es weiterhin.

Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im zweistelligen Millionenbereich. Zum genauen Unfallhergang kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Unfallursache schnellstmöglich zu ermitteln und die Umstände des Unglücks aufzuklären. Wir unterstützen die Behörden bei allen notwendigen Untersuchungen in vollem Umfang,“ erklärte Tiefel.

