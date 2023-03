Fälle häufen sich in Thüringen: Vermehrt Zigarettenautomaten im Visier von Dieben

Die Fälle häufen sich: In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Angriffen auf Zigarettenautomaten in Thüringen. (Archivbild)

Erfurt Immer wieder gibt es Attacken auf Zigarettenautomaten in Thüringen. Allein im März gab es bisher schon elf Fälle.

Immer wieder werden Zigarettenautomaten in Thüringen zerstört. Häufig verwenden die Täter Feuerwerkskörper, um an Zigaretten und Bargeld zu kommen. In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Fällen:

Erst am heutigen Dienstagmorgen wurde in der Neustädter Straße in Pößneck ein Automat entdeckt, der Spuren einer versuchten Detonation aufwies. Nur wenige Stunden zuvor, gegen 20.55 Uhr, hörten Anwohner in der Straße Mittelweg in Pößneck einen lauten Knall. Mehrere Notrufe erreichten die Polizei, weil dort ein Zigarettenautomat gesprengt wurde. Laut Zeugenangaben liefen zwei Personen vom Tatort. Sie erbeuteten eine noch unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Der Automat wurde durch die Sprengung völlig zerstört.

Am Montagabend traf es einen Zigarettenautomaten in Mühlhausen. Wie die Polizei informierte, hätten Zeugen zunächst einen Knall gehört und die Polizei verständigt. Eine mit Kapuzenpullover bekleidete Person habe nach dem Knall den Tatort zu Fuß verlassen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Ob und wieviel der Täter erbeuten konnte, sei noch unklar.

Mehrere Fälle am Wochenende

Auch am zurückliegenden Wochenende gab es mehrere Attacken auf Zigarettenautomaten: So wurde ein Automat in der N.-A.-Ostrowski-Straße in Gera aufgehebelt und eine bislang nicht bezifferbare Anzahl an Zigarettenschachteln gestohlen.

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte versucht, einen Automaten in Niedertrebra (Weimarer Land) aufzuhebeln. Als das nicht gelang, wurde er aufgeflext, heißt es von der Polizei. Die Täter haben Zigaretten gestohlen. Das Kleingeldfach mit Inhalt wurde von der Polizei sichergestellt.

In Sömmerda haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr eine Detonation gehört und die Polizei alarmiert. Zwei dunkel gekleidete Personen haben anschließend Zigarettenschachteln von der Straße gesammelt und sind geflüchtet. Der Automat wurde vollständig zerstört.

Kompletter Automat gestohlen

In Apolda wurde in der Nacht zum 7. März gleich ein ganzer Zigarettenautomat gestohlen. Täter hatten den Automaten gewaltsam vom Befestigungsfuß abgetrennt und laut Zeugenaussagen in ein silbergraues Auto verladen.

Gleich zwei Fälle innerhalb weniger Stunden gab es am 7. März in Pößneck. Am späten Morgen, gegen 11 Uhr, hatten Unbekannte auf dem Altstadtplatz einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wenige Stunden zuvor, gegen 1 Uhr, gab es laut Polizei in der Karl-Marx-Straße einen lauten Knall. Mehrere Anrufer informierten die Polizei über einen gesprengten Zigarettenautomaten.

Anfang März ist ein Zigarettenautomat im Landkreis Sömmerda aufgebrochen worden. Unbekannte hatten in Bachra den Automaten mit Gewalt geöffnet und aus dem Inneren Zigaretten und die Geldkassette gestohlen.

Auch in Mühlhausen gab es am 1. März eine Automatensprengung. Laut Polizei machten sich mehrere Personen an dem Automaten zu schaffen, installierten ein Sprengmittel und brachten dieses schließlich zur Detonation. Die Täter hinterließen hohen Schaden. Ende Februar wurden auch in Erfurt Anwohner durch einen lauten Knall geweckt. Am Wiesenhügel hatten Unbekannte gegen 1.30 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt und diesen dabei vollständig zerstört.

580 Angriffe auf Automaten im Jahr 2022

In allen Fällen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Wie Mdr Thüringen berichtet, wurden im laufenden Jahr bereits 18 Zigarettenautomaten zerstört. Im vergangenen Jahr habe es 580 Angriffe auf Zigarettenautomaten gegeben, heißt es weiter.

