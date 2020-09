Fahnder spüren gesuchten Straftäter in Apolda auf

Apolda . In Apolda gelang der Polizei am Mittwoch ein Fahndungserfolg. Nach einer längeren Flucht konnte sie einen gesuchten Straftäter ausfindig machen.

Am Mittwochnachmittag beendeten Fahnder der Kriminalpolizei Jena, in Zusammenarbeit mit Beamten der Einsatzunterstützung der LPI Jena sowie der Polizeiinspektion Apolda, die Flucht eines 39-jährigen Mannes in Apolda.

Nachdem sich der mit zwei Haftbefehlen Gesuchte einem polizeilichen Zugriff am 20. August in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) entzog und dabei mit seinem Fluchtwagen einen Verkehrsunfall verursachte, wurde die Fahndung nach dem gebürtigen Weimarer intensiviert.

Laut Polizei verfolgten die Jenaer Fahnder die Spuren des Mannes in Thüringen und Sachsen Anhalt und konnten ihn letztendlich am Mittwoch in Apolda lokalisieren. Die Handschellen seien ihm in der Wohnung einer Bekannten angelegt worden.

Die nächsten zwei Jahre und drei Monate müsse er nun in einer Justizvollzugsanstalt verbringen, wobei eine Verlängerung seiner Haftzeit aufgrund weiterer, durch ihn begangener Straftaten, nicht auszuschließen sei.

