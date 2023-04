Fahrer hatte 2,25 Promille: 32-Jähriger baut Unfall im Schwarzatal

Schwarzatal/Rudolstadt Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat die Polizei mehrere Alkohol- und Drogenfahrten festgestellt. In einem Fall hat sich ein 32-Jähriger mit seinem Auto überschlagen und verletzt.

32-Jähriger prallt gegen Baumstumpf und überschlägt sich mit Auto

Karfreitag hat sich ein Unfall im Schwarzatal ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 32-Jähriger, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn nach rechts ab kam. Mit seinem Auto fuhr er 48 Meter auf der Bankette, prallte gegen einen Baumstumpf, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer retteten den Mann aus dem Auto und versorgten seine Wunde an der Hand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt. Der 32-Jährige verletzte sich leicht, sein Pkw wurde abgeschleppt.

Betrunkene Fahrradfahrer

In Rudolstadt hat die Polizei zwei betrunkene Fahrradfahrer aus dem Verkehr geszogen. So wurde am Donnerstag ein Fahrradfahrer gegen 21.40 Uhr gestoppt. Der 44-Jährige war den Polizisten aufgefallen, weil er zuvor in Schlangenlinien fuhr, heißt es in der Mitteilung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,16 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der 44-jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Drei Tage später fiel in Rudolstadt ein weiterer betrunkener Radfahrer auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille bei dem 68-Jährigen. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Unterwellenborn stellten Polizisten am Freitagabend fest, dass ein 29-jähriger sein Auto unter dem Einfluss von berauschenden Mittel fuhr. Nach der Blutentnahme wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Auch in Saalfeld haben Polizisten am Samstag gegen 22.40 Uhr einen Autofahrer kontrolliert. Der 59-Jährige habe sein Auto ebenso unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren.

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

In der Nacht zum Montag ist in Rudolstadt eine 44-Jährige kontrolliert worden. Die Frau war gegen 1 Uhr gestoppt worden. Laut den Angaben habe ein freiwilliger Alkoholtest einen Wert von 0.92 Promille ergeben. Außerdem war die Frau ohne Führerschein unterwegs.

