Fahrer von Transporter stirbt bei Unfall in Südthüringen

Schleusingen Bei einem Unfall nahe Schleusingen ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag im Landkreis Hildburghausen gekommen. Ersten Informationen nach war der Fahrer eines Kleinbus gerade auf der L3004 unterwegs, als dieser in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zwischen der Abzweigung nach Schleusingen und Ratscher fuhr das Fahrzeug in der Folge durch einen Straßengraben, knickte dabei mehrere Bäume und Büsche um, bis es völlig beschädigt mit der Front im Straßengaben zum Stehen kam.

Ersthelfer befreiten den Fahrer mit schweren Verletzungen aus dem Wrack und übergaben ihn an den eingetroffenen Rettungsdienst. Dieser konnte das Leben des Fahrers trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

