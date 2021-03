Fahrerloses Paketauto sorgt in Weimar für Unfall

In Weimar sorgte ein fahrerloses Paketauto am Montag für einen Unfall. Wie die Polizei am Dienstag informierte, fuhr gegen 18.40 Uhr fuhr eine Autofahrerin die Tiefurter Allee aus Richtung Jenaer Straße kommend in Richtung "Am Schießhaus". Hier sei ihr das Fahrzeug eines Paketzustelldienstes entgegengekommen. In diesem fehlte allerdings der Fahrer.

Der hatte vergessen, beim Aussteigen sein Fahrzeug ordnungsgemäß zu sichern, so dass sich der Transporter selbstständig machte. Im Kreuzungsbereich Tiefurter Allee / Am Schießhaus kam es zur Kollision. Hierbei entstandan beiden Fahrzeugen Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.