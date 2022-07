Polizei zieht Fahrrad mit selbstgebautem Verbrennungsmotor aus dem Verkehr

Einer Polizeistreife fiel in Blechhammer in der Nacht ein 37-Jähriger auf, der auf einem Fahrrad mit selbstgebautem Verbrennungsmotor unterwegs war.

Ein Fahrrad mit einem vom Besitzer selbst gebauten Verbrennungsmotor hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Sonneberger Straße in Blechhammer aus dem Verkehr gezogen.

Einer Streife waren die offensichtlichen Veränderungen am Fahrrad eines 37-Jährigen ins Auge gesprungen, wie die Polizei mitteilte. Dabei entdeckten sie den selbst gebauten Antrieb des Zweirads.

Das Fahrzeug war nicht zugelassen, der Fahrer konnte auch keinen Führerschein vorweisen. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

