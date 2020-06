Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrradfahrer bei mehreren Unfällen in Arnstadt und im Landkreis Gotha verletzt

Eine 57-Jährige wollte Dienstagmittag mit ihrem Mercedes vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Arnstadt auf die Ichtershäuser Straße fahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 22-jährigen Fahrradfahrer. Beide stießen zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ungefähr 700 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, allerdings am Nachmittag, ist es in Herrenhof in der Georgenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall vor einem Einkaufsmarkt gekommen. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes beim Verlassen des Parkplatzes über den Fuß- und Radweg. Eine Fahrradfahrerin war aus Richtung Georgenthal gekommen und mit dem Mercedes zusammengestoßen.

Autofahrer fragt nicht nach Daten der Fahrradfahrerin

Die Frau verletzte sich dabei am Kopf, lehnte allerdings eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Auch auf eine polizeiliche Unfallaufnahme soll sie nicht bestanden haben. Der Mercedes-Fahrer gab seine Daten an die Frau weiter, vergaß allerdings, nach den Angaben der Dame zu fragen. Es handelt sich um eine etwa 50 Jahre alte Frau, mit nackenlangen roten Haaren.

Anschließend verließen beide den Unfallort. Die Frau schob ihr Fahrrad in Richtung Hohenkirchen. Die Radfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden.

