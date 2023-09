Fahrzeug macht sich selbstständig und Diebe auf der Baustelle – die Meldungen der Polizei für Jena

Jena In Jena hat sich ein Auto selbstständig gemacht und ist gegen ein parkenden Pkw geprallt. Die Meldungen der Polizei.

Ungesichertes Fahrzeug

In der Stoystraße machte sich am Mittwochnachmittag ein Pkw selbstständig. Vermutlich hatte der Fahrer das Auto nicht ausreichend gesichert. Laut Angaben der Polizei rollte der Pkw gegen einen davor parkenden Seat. Es entstand Sachschaden. Um weitere Schäden durch das ungesicherte Fahrzeug zu verhindern, wurde dieses abgeschleppt.

Diebe auf Baustelle

Unbekannte haben auf einer Baustelle im Flurweg ein Lasergerät gestohlen. Dieses war wegen Vermessungsarbeiten dort an einer Wand angebracht. Die Polizei ermittelt.

Rucksack gefunden

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass ein Fahrrad sowie ein Rucksack an der Haltestelle Jenertal liegen sollen und keine Personen in der Nähe seien. Die zum Einsatz gekommenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass das Fahrrad angeschlossen war. Der Rucksack hingegen wurde als Fundsache sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.

