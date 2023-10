Im Landkreis Greiz rufen derzeit häufiger Betrüger an (Symbolfoto).

Falscher Polizist betrügt Frau in Auma um 16.000 Euro

Auma. Am Telefon hat ein Betrüger von einer 81-Jährigen zunächst 50.000 Euro gefordert. Schließlich verlor die Frau 16.000 Euro.

Eine 81-jährige Aumaerin hat an Betrüger 16.000 Euro verloren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, erhielt die Frau am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter vom Revier Plauen aus.

Der Mann forderte eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro in bar, da die Tochter der Seniorin bei einem Verkehrsunfall ein Kind getötet hätte. Im weiteren Gespräch einigte man sich auf einen Betrag von 16.000 Euro, über den die Geschädigte in bar verfügte.

Wenig später klingelte der Täter, der sein Gesicht mit einer OP-Maske verdeckt hatte, an der Haustür der Geschädigten und nahm der Seniorin 16.000 Euro ab. Seither fehlt von dem Mann jede Spur.

Zuvor gab es ähnliche Betrugsanrufe im Bereich Zeulenroda, wobei die Betroffenen nicht auf Masche der Täter hereinfielen und die Polizei verständigten.

Die PI Greiz bittet um sachdienliche Hinweise unter 03661/6210. Aktenzeichen: 0275013/2023.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.