Falscher Verdacht: Frau wehrt sich gegen Ladendetektiv

Weil die Kontrolle durch einen Ladendetektiv im Media-Markt in Jena aus dem Ruder lief, musste die Polizei schlichten. Am Ende stand eine Anzeige wegen Körperverletzung und möglicherweise etwas, was Experten ethnisches Profiling nennen: Elisa* vermutet, dass ihre Herkunft den Ausschlag für die Kontrolle gab. Dass sie eine arabischstämmige Frau ist, sieht man ihr vielleicht an, auch wenn sie kein Kopftuch trägt und westlich gekleidet ist.

Es war der 16. November, als Elisa gegen 18.38 Uhr den Media-Markt im Süden Jenas aufsuchte. Sie wollten ihren Handyvertrag kündigen, hatte ein freundliches Gespräch mit dem Händler, suchte die Toilette auf und wurde dann vom Ladendetektiv am Verlassen des Marktes gehindert. „Er wollte einen Blick in meinen Beutel werfen. Und das wollte ich nicht zulassen.“ Elisa ist 41 Jahre alt. Sie lebt in Jena, arbeitet im öffentlichen Dienst und wenn man ihren richtigen Namen durch die Suchmaschinen des Internets jagt, stellt man fest, dass sie bestens integriert ist. Sie kümmert sich um Flüchtlinge und selbst überregionale Medien sind auf sie aufmerksam geworden. „Ich habe nichts gestohlen. Wenn ich sehe, dass andere Kunden den Markt verlassen dürfen und ich herausgepickt werde, tut mir das weh“, sagte sie. „Und ich kenne meine Rechte: Ich muss das nicht zulassen, wenn der Mann in den Beutel schauen will.“ Im Handgemenge zerriss der Uni-Beutel Der Beutel ist einer jener Stofftaschen, die zum Stadtbild gehören. Lilafarben, zeigt er das Wappen der Friedrich-Schiller-Universität. In ihm waren Handy, Schlüssel und die Geldbörse. Weil der Detektiv hartnäckig blieb, eskalierte die Situation: Es gab ein Handgemenge, der Beutel riss. Marktleiter und eine weitere Mitarbeiterin kommen hinzu. Wenig später sei sie aufgefordert worden, ihre Jacke auszuziehen. Auch jetzt habe sie sich geweigert. Dann kam die Polizei. Der Jenaer Falko Gebhardt vertritt sie als Anwalt. Auch wenn er die Geschehnisse bislang nur aus Sicht seiner Mandantin kennt, sagte er, dass der Detektiv die Tasche seine Mandantin nicht kontrollieren dürfe. „Das ist möglicherweise strafrechtlich relevant, in jedem Fall aber ein unzulässiger Eingriff in das Persönlichkeitsrecht.“ Unzulässiger Eingriff in dasPersönlichkeitsrecht Niemand müsse sich von einem Ladendetektiv oder einer Kassiererin in die Tasche gucken lassen. Das dürfe nur die Polizei, wobei mehr als ein vager Verdacht vorliegen müsse. Gebhardt wollte auf Anfrage nicht ausschließen, dass der Vorfall rassistisch motiviert sei. Jetzt habe er Akteneinsicht beantragt und dazu gehöre auch, die Videos der Kameraüberwachung auszuwerten. Der Elektronikmarkt wehrt sich gegen den Vorwurf. Der schildert die Geschehnisse ähnlich wie Elisa, es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: „Der Ladendetektiv beobachtete sie dabei, wie sie zunächst etwas aus einem Regal in ihren mitgeführten Stoffbeutel steckte und dann die Kundentoilette aufsuchte. Kurze Zeit später wollte die Kundin den Markt verlassen“, erklärte die Sprecherin Kristiane Müller-Drensler aus der Zentrale in Ingolstadt. Sowohl das Sicherheitspersonal, der anwesende Bereichsleiter als auch die Polizei hätten sich gemäß ihren Informationen gegenüber der Kundin sachlich angemessen verhalten. Unternehmen weist Vorwurf der Vorwurf der Diskriminierung zurück Überrascht sei man über den Vorwurf der Diskriminierung. Ein solches Vorgehen liege dem Unternehmen völlig fern und werde zudem durch die Geschäftsführung nicht geduldet. Media-Markt beschäftige eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlichster Nationalitäten – das gelte auch für den Markt in Jena. „Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass weder Kundinnen und Kunden noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung oder wegen des Alters benachteiligt werden“, sagte die Sprecherin. Die Sprecherin der Polizei, Steffi Kopp, bestätigte den Vorfall. Gegen 19.10 Uhr hätten sich die Beamten, die vor Ort waren, zurückgemeldet. Der Ladendiebstahl habe sich nicht bestätigt. Aber bei dem Handgemenge wurde die Frau leicht am Daumen verletzt. Jetzt liegt eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. Meinung: Viel Porzellan zerschlagen (*) Name von der Redaktion geändert.