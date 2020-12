Falscher Verdacht in Nordhausen endet mit Prügelei

Mehrere Menschen gerieten in der Nacht zum Mittwoch in der Sundhäuser Straße in Nordhausen in Streit. Ermittlungen zufolge beobachteten Bewohner der Wohnblöcke mehrere Personen auf der Straße und vermuteten, dass sie sich an den geparkten Autos zu schaffen machen wollen.

Die Zeugen begaben sich daher ebenfalls auf die Straße und sprachen die Verdächtigen an. Daraus entwickelte sich laut Polizei eine handfeste Auseinandersetzung, bei der ein 47-jähriger Mann mit einer Gesichtsverletzung ins Krankenhaus musste. Ein weiterer Beteiligter erlitt Verletzungen an der Hand.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und erhofft sich weitere Hinweise zum genauen Tathergang von einem sichergestellten Handy, mit dem wohl das Geschehen gefilmt worden ist.

Teurer Rangierfehler

Ein Zeitungszusteller fuhr in der Nacht zum Mittwoch auf der Nordhäuser Straße An der Rosengasse. Dabei musste er zurücksetzen und beschädigte einen geparkten BMW. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

