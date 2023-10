Fans von Chemie Leipzig drängen nach dem Schlusspfiff in den Innenraum.

FC Carl Zeiss Jena gegen BSG Chemie Leipzig: Was die Polizei für eine Bilanz zieht

Jena. Die Fanlager von Jena und Chemie sind sich nicht gut gesonnen. Ein kurzer Schreckmoment war nach dem Spiel zu überstehen.

Die Polizei hat nach dem Regionalliga-Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der BSG Chemie Leipzig ein gemischtes Fazit gezogen. Das teilte die Landespolizeiinspektion am Sonntagabend nach dem 1:0-Sieg der Jenaer mit.

Demnach haben das Spiel 7052 Zuschauer verfolgt, darunter 1069 Anhänger der Gastmannschaft. „Die Begegnung verlief mit mehreren Störungen und Verstößen gegen verschiedene Rechtsnormen“, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei beruft sich darauf, dass Fans der Südkurve vor dem Spielanpfiff drei Rauchkörper gezündet haben. Mit Beginn der zweiten Halbzeit sei mehrfach das Zünden von Pyrotechnik, sowohl im Gast- als auch im Heimbereich erfolgt.

Chemie-Fans drängen nach dem Abpfiff in den Innenraum

Nach Spielende versuchten laut Polizei knapp 50 Chemie-Anhänger, hinter die Westtribüne zu gelangen. Dies habe unterbunden werden können. „Im Anschluss begaben sich diese Personen in den Stadioninnenraum. Weitere Eskalationen konnten nur mit einem erhöhten Kräfteansatz seitens des Ordnungsdienstes sowie von Polizeikräften unterbunden werden“, so die Mitteilung.

In der Folge seien auch 40 Personen der heimischen Ultras in den Innenraum gelangt. Ordner drängten sie aber wieder zurück. Schon während des Spiels war immer wieder in den Gesängen deutlich geworden, dass sich beide Fanlager nicht sonderlich mögen.

Polizei fertigt mehrere Anzeigen

Der Polizei zufolge wurden mehrere Anzeigen gefertigt. „Die Abreisebewegung der Zuschauer erfolgte im Fortgang koordiniert und im Wesentlichen störungsfrei“, resümiert die Landespolizeiinspektion Jena, die Unterstützung durch Einsatzkräfte weiterer Thüringer Polizeibehörden erhalten hatte.

