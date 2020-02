Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feucht und nicht mehr fröhlich: Männer stehlen in Gera Champagner im Wert von 1500 Euro

Vielleicht hatten sie etwas zu feiern: Zwei Männer haben in Gera am Mittwochnachmittag aus einem Supermarkt in Gera Champagner gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die 29 und 30 Jahre alten Männer in dem Einkaufsmarkt in der Heinrichstraße mehrere Flaschen Champagner unter ihre Kleidung gesteckt.

Sie wollten das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Dies gelang nicht, sie wurden aufgehalten. Es war nicht ihre erste Champagner-Raubtour: Die Polizei stellte in einem Auto weitere Champagnerflaschen fest, die die Männer in einem Markt in der Schleizer Straße gestohlen hatten. Insgesamt 26 Flaschen im Wert von 1500 Euro entwendeten die Diebe.

Ob ihnen jetzt noch zum Feiern zumute ist, ist nicht bekannt.